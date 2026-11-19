Фото: аппарат бизнес-омбудсмена РТ

Временно исполняющий обязанности уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ Ильнур Ибрагимов побывал на предприятиях, расположенных в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает аппарат республиканского бизнес-омбудсмена.

Врио уполномоченного по правам предпринимателей сопровождали глава муниципалитета Михаил Афанасьев и городской прокурор Зеленодольска Дмитрий Ерпелев. Целями поездки были изучение работы предприятий, встречи с бизнесом и определение вопрос, требующих поддержки на республиканском уровне.

Сначала состоялся бизнес-интенсив для предпринимателей, организованный сотрудниками общественной приемной уполномоченного. Приглашенные специалисты рассказали об изменениях в налогообложении, обсудили правила сбора персональных данных и практику медиации.

Затем Ильнур Ибрагимов посетил промышленные объекты Зеленодольского района. На площадке ООО «ВЕРТИКАЛЬ» его учредитель Ахмет Карабулут поделился планами компании. В индустриальном парке «Яшел Узэн» (MIR Group) генеральный директор Тимур Егоров рассказал, как на месте свалки создается современная промплощадка. Якорный резидент выступает оконная компания «Еврокомплект» с примерно 500 работниками.

Заключительным эпизодом поездки стало посещение АО «ЗГО» – завода газотурбинного оборудования, открытого в ноябре 2025 года. Генеральный директор Никита Мартелов провел экскурсию по производству, на котором восстанавливают и изготавливают компоненты для турбин с использованием лазерной наплавки и 3D-сканирования. В общей сложности здесь будет создано более 220 рабочих мест.

«Зеленодольск – это промышленный пояс Казани. Здесь сильная инженерная школа, серьезные производства, амбициозные проекты. Наша задача – чтобы этот потенциал не упирался в административные барьеры, а работал на экономику республики», – подчерекнул Ильнур Ибрагимов.

Все вопросы, озвученные в ходе поездки, взяты в проработку, заверили в аппарате бизнес-омбудсмена.