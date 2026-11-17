Центральным событием этого года в Татарстане стал фестиваль родословной «Тарихта без эзлебез», который проводится с 2019 года. За это время в фестивале приняли участие более 20 тыс. человек, сообщила сегодня журналистам на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«В нем принимают участие люди, которые состоят в браке, в их числе есть те, которые вместе более 40 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие 10-12 детей. Конечно же, самое главное условие – это то, что у них должна быть сделана подтвержденная нашими справками родословная», – рассказала она.

Габдрахманова отметила, что семьи участвуют в конкурсе, независимо от их вероисповедания и национальности. В числе участников есть семьи, где живут представители шести национальностей.

«Они знают традиции и обычаи друг друга, соблюдают заветы, которые оставили предки», – подчеркнула Габдрахманова.