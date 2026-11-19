Если Украина хочет прекратить вооруженное противостояние с Россией, ей следует согласиться с предложенными Соединенными Штатами компромиссами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам визита в Китай.

«Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Но вопрос не только, или даже не столько в нас сегодня. Вопрос в украинской стороне», – поделился своим видением ситуации глава российского государства.

«Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, теперь дело за Украиной», – подчеркнул он.

Путин также счел бессмысленным стремление украинской стороны еще какое-то время удерживать остающиеся, по его оценке, под ее контролем 10% территории Донбасса.

Относительно участия Европы в переговорах по завершению конфликта Президент РФ сказал, что России необходимо понять, с чем европейские представители придут на переговоры.

Вместе с тем он согласился с тем, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность, а обсуждать безопасность Европы без Европы странно.

Впрочем, ранее в ходе того же выступления Владимир Путин выразил уверенность, что нынешние власти в Киеве не хотят прекращения боевых действий, так как в этом случае им придется идти на выборы, а Украина и Европа пока не готовы к компромиссам для урегулирования конфликта.