Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мультикультурная уличная выставка «Родина – Россия, Дом – Татарстан» открылась сегодня в Казани на улице Баумана с участием Почетного Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы еще раз показываем свою деятельность по объединению многонационального народа республики – 175 национальностей и народностей. Каждый хочет сохранить свой язык, культуру, обычаи, традиции и жить в единой братской семье народов Татарстана. Ассамблея народов РТ вместе с органами государственной власти республики при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова создает для этого все условия», – заявил Фарид Мухаметшин на открытии выставки.

Он отметил, что немногие субъекты Федерации могут похвастаться таким многообразием национального состава населения, а самое главное – наличием таких ассамблей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас времена непростые, мы живем в условиях санкций, бесконечных вызовов. Несмотря ни на что, наш народ доказывает, что он трудолюбивый, дружный, организованный. Нам удается сохранять и развивать республику, вносить вклад в развитие всей страны», – подчеркнул Мухаметшин.

Он также заметил, что Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал: Республика Татарстан с ее многонациональным дружеским народом и многовекторной экономикой – опорный регион Российской Федерации.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы гордимся тем, что добываем и перерабатываем нефть, добываем газ, обеспечиваем себя энергией, производим автомобили, самолеты, корабли, вертолеты. Крупнейший сельскохозяйственный сектор экономики республики – трудолюбивое село, где татарские, чувашские, башкирские, русские деревни показывают высокие результаты труда», – констатировал Почетный Председатель Госсовета.

Ассамблея народов Татарстана старается сохранить лучшие качества каждого народа, традиции и обычаи, а также передать их новому поколению молодежи, проживающему в республике. Это большая и ответственная миссия, заключил Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка представляет собой комплексный проект, который через призму истории, культуры, образования и героических страниц прошлого рассказывает о главной ценности республики – единстве и дружбе ее многонационального народа. Реализация проекта будет способствовать укреплению межнационального согласия, сохранению этнокультурного многообразия и формированию общероссийской гражданской идентичности, что соответствует целям и задачам указа Президента РФ об объявлении 2026 года Годом единства народов России, а также приоритетам государственной национальной политики Российской Федерации.

Выставка включает 14 тематических экспозиционных тумб. Она посвящена Году единства народов России, истории многонационального движения Татарстана, представителям разных народов, внесших свой вклад в развитие республики. Уличный формат экспозиции обеспечит ее доступность для широкой аудитории – жителей и гостей Казани, будет способствовать популяризации культурного наследия народов республики и наглядной демонстрации достижений Татарстана в сфере межнациональных отношений.