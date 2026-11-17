Фото: предоставлено МВД по РТ

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил победителей 14-го ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Одним из победителей стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лениногорскому району Республики Татарстан старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков, рассказали в МВД по РТ.

Конкурс приурочен ко Дню участковых уполномоченных полиции, отмечающемуся 17 ноября. В этом году изменился подход к его проведению – участник должен быть выбран населением региона, а также соответствовать всем другим требованиям организаторов. Всего за победу боролись 83 участковых из разных регионов страны.

Победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калтасинскому району Республики Башкортостан майор полиции Валерий Минликаев – его наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным нагрудным знаком, почетной грамотой, статуэткой и автомобилем УАЗ «Патриот».

Фото: предоставлено МВД по РТ

Второе место занял участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России «Вологда» Вологодской области капитан полиции Александр Резанов, а третье – старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лениногорскому району Республики Татарстан старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков. Их наградили медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамотами и другими ценными подарками.

Ирек Ситдиков работает в органах внутренних дел более 15 лет. Начал он с патрульно-постовой службы Казанского метрополитена. Участковым он стал в 2022 году, переехав в Лениногорский район Татарстана. Сегодня Ситдиков отвечает за десять улиц, где живут семь тысяч человек. В этом году он участвовал в раскрытии девяти преступлений и пресечено 73 административных нарушения.

Владимир Колокольцев высоко оценил работу участковых в этом году.

«Раскрыто каждое четвертое преступление, пресечено около 1,2 миллиона административных правонарушений. Проведена компетентная проверка по 8 миллионам обращений», – отметил глава МВД России.

По его словам, в настоящее время участковые начали активно использовать ИИ для выполнения рутинных процессов, что позволяет перераспределить силы на более приоритетные направления работы. Тем не менее, Колокольцев подчеркнул, что окончательное решение всегда будет оставаться за сотрудником полиции.

Также глава МВД России отметил вклад региональных органов власти.

«В новых микрорайонах открываются современные участковые пункты полиции. В селах строятся административно-жилые комплексы. Выделяется дополнительное финансирование на ремонт имеющихся служебных помещений. Такая поддержка имеет важное значение непосредственно для личного состава и граждан, которые обращаются за правоохранительной помощью», – сказал Колокольцев.