Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики в России Энрике Игнасио Феррером Виейра. Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского Кремля, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Приветствуя гостя, Рустам Минниханов отметил, что республика высоко ценит возможность взаимодействия с Аргентиной в рамках двусторонних отношений. В прошлом году Россия и Аргентина отметили 140-летие установления дипломатических контактов.

«Мы знаем Аргентину как одну из ведущих держав Латинской Америки, страну с огромным экономическим потенциалом, богатой культурой, спортивными достижениями», – сказал Раис республики. Он особо подчеркнул важность выстраивания межрегиональных контактов.

Феррер Виейра поблагодарил руководство региона и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении связей между Татарстаном и Аргентиной.

Аргентинская Республика – государство в Южной Америке, обладающее большими запасами нефти, газа, лития и урана. Ключевые отрасли экономики страны включают химическую промышленность, металлургию, горнодобычу и агропромышленный комплекс.