Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В понедельник, 23 ноября, в казанском Центре уникального мастерства Сабинский район РТ представит программу «Живи, Сабинский край!» в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Все локации откроются в 13 часов. На этнографической площадке представители многонациональных семей Сабинского района (татарских, русских, башкирских, удмуртских и кряшенских) поделятся национальными традициями, покажут семейные реликвии и музыкальные инструменты и угостят аутентичными блюдами так, как это принято в их домах.

На цокольном этаже пройдет «Ярмарка на улице Дружбы» с лучшими товарами и изделиями мастеров муниципалитета: вязаными шалями, вышитыми платками, изделиями из глины и дерева, сувенирами художественной школы и иной продукцией местных производителей. Здесь же будут организованы мастер-классы по традиционным ремеслам.

На первом этаже ЦУМа гостей пригласят пройти путь «Из славного прошлого – в светлое будущее!», где расскажут об истории района и его знаменитом лесном хозяйстве, а на мастер-классах научат плести корзины из ивы и создавать сувениры из дерева. Площадка «Родина начинается с родового дома» призвана познакомить с образцовыми семьями края – их успехами, родословными и традициями.

На втором этаже выступит ансамбль песни и танца «Турас» с программой «Бер алманы бишкә бүләек». Выставка «Профессия – основа нашего быта» продемонстрирует изделия декоративно-прикладного искусства, созданные с душевной теплотой и верностью национальным узорам. Для посетителей мастер-классы по ткачеству, вышивке, гончарному делу, лепке из глины и изготовлению музыкальных инструментов.

Для детей откроется специальная творческая площадка, а театр кукол «Арт-Грате» покажет семейный спектакль по произведению Габдуллы Тукая «Коза и баран».

В свою очередь в аудитории 211 расскажут о социальных проектах края. Там представят набережную «Ямьле Саба», парки «Семья», «Знание» и «Олимп», экспозиции краеведческого музея, семейные туристические маршруты «Медная тропа», «В гостях у Совы» и «История и достопримечательности родного края», а также проекты «Махалля», «Саба» и «Сәләт Саба».

Помимо прочего, в аудитории 212 общество земляков «Якташлар» проведет встречу с артистами, писателями и композиторами, посвященную их творчеству.

В холле второго этажа откроется выставка, посвященная Году воинской и трудовой доблести; гостей встретит духовой оркестр Шеморданской детской школы искусств. Арт-пространство будет посвящено выдающимся личностям – Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, заслуженному лесоводу РСФСР и ТАССР Нургали Минниханову, а также творчеству народных художников, музыкантов, скульпторов и артистов Сабинского района.

Кульминацией дня станет концертная программа «Яшә, Саба – Йорт!», которая пройдет на главной сцене с 17.00 до 18.30. Лучшие солисты и творческие коллективы представят культуру, обряды, песни и танцы народов, живущих на Сабинской земле. В программу включены театрально-музыкальная композиция, фольклорные обрядовые сцены, выступления семейных и инструментальных ансамблей.

«Культурная столица Татарстана» – республиканский конкурс среди муниципальных образований, который проводится начиная с 2023 года. Он призван показать уникальный культурный код районов: выставки, национальную кухню, народные промыслы, туристические маршруты и выступления творческих коллективов. На этот раз конкурсный период продлится с 4 ноября 2026 по 25 марта 2027 года, а победитель получит звание «Культурная столица Республики Татарстан – 2027».