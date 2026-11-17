Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах продолжают поздравлять ветеранов и тружеников тыла, отметивших столетний юбилей. Им вручают подарки и памятные медали «100 лет образования ТАССР». Одной из юбиляров стала Анна Кислякова, которой в этом году исполнилось 100 лет.

Анна Павловна родилась в селе Балтаево Мензелинского района. В годы Великой Отечественной войны она работала в колхозе: собирала колоски, вязала снопы, обрабатывала землю. Большинство мужчин ушли на фронт, поэтому основная нагрузка легла на женщин.

Несмотря на тяжелую работу и непростое время, в жизни оставалось место и для шуток. Дочь ветерана Людмила Баранова вспоминает, как однажды молодежь испугалась шуточного розыгрыша с переодетым в привидение человеком на лошади.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

О Победе Анна Павловна узнала по радио. Новость вызвала у людей самые разные эмоции – кто-то плакал, кто-то радовался и смеялся.

В 1945 году Анна Кислякова вышла замуж за участника Великой Отечественной войны. Они познакомились в госпитале, куда ее будущий муж попал после ранения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За свою жизнь Анна Павловна воспитала двоих детей. У нее четверо внуков, шестеро правнуков и двое праправнуков. Родные вспоминают ее как заботливую маму и бабушку, которая помогала растить детей, учила готовить, пекла, вязала и проводила с внуками много времени.

«Она у меня очень замечательная бабушка. Она, на самом деле, растила нас всех, потому что родители постоянно работали, были на заводе, а она вышла на пенсию. С нами, с нами, с нами, и пекла, и вязала, и учила», – рассказала внучка Татьяна Косолапова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К 100-летию Анне Кисляковой вручили медаль «100 лет ТАССР». Поздравить ветерана и ее семью пришла заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина.

В Набережных Челнах живут чуть более 400 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Памятные медали «100 лет образования ТАССР» вручат всем, кто отметил вековой юбилей.