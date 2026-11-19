Академик РАН, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов призвал россиянок рожать по семь детей до 30 лет, передает телеканал UТV.

По его словам, только при такой демографической модели население России сможет вырасти до 700 миллионов человек, что необходимо для достижения экономического и социально-политического успеха страны. Ученый считает, что в противном случае гражданам будет некомфортно жить в старости.