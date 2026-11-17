Фото предоставлено организаторами мероприятия

Активисты татарстанской молодежной организации Народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели практическое занятие по тактической медицине для студентов патриотического клуба Университета Иннополис. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В ходе занятия участники отработали ключевые навыки оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Особое внимание было уделено остановке кровотечения – обучающиеся учились правильно накладывать жгут и турникет. Кроме того, студенты отработали навыки сердечно-легочной реанимации, включая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Собравшиеся не только изучили алгоритм действий в критической ситуации, но и закрепили полученные знания на практике под контролем опытных инструкторов.

Инициаторы мероприятия пояснили, что его цели – повышение уровня медицинской грамотности представителей молодежи, формирование практических навыков спасения жизни и готовности действовать в экстренных ситуациях.