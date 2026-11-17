Прием заявок на VIII сезон Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» продлили до 22 ноября. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

Участие в фестивале могут принять детские театральные коллективы с участниками от 6 до 17 лет, а также молодежные объединения, в которых состоят артисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект объединяет любительские театры из регионов ПФО, способствует развитию творческого потенциала участников и обмену опытом между коллективами.

Для участия необходимо подготовить конкурсные материалы и заполнить заявку на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Проект реализуется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети».