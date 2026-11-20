По итогам третьего квартала текущего, 2026 года в Татарстане самым скачиваемым сервисом для автомобилистов стал «2ГИС: навигатор, транспорт, друзья на карте». Это следует из имеющегося в распоряжении «Татар-информа» рейтинга, который в преддверии Дня работника транспорта составил магазин приложений RuStore.

Вторым по популярности сервисом оказались «Яндекс Карты и Навигатор», тогда как на третьем месте разместилось приложение «АЗС Татнефть». На четвертой позиции – «Яндекс Go», а на пятом – «maxim – заказ такси, доставка».

В топ наиболее популярных сервисов в порядке убывания также вошли «АЗС ЛУКОЙЛ», «Горпарковки», «Штрафы ГИБДД» и «Билеты ПДД 2026 и Экзамен ПДД онлайн».

Несколько менее, но всё же востребованными стали приложение «Автодор» для поездок по платным дорогам, сервисы «Газпромнефть» и Teboil, а также «Яндекс Заправки». Помимо них, жители Татарстана скачивали «GPS Антирадар», приложения каршеринга «Делимобиль» и аренды самокатов «Юрент» и Whoosh.

Таким образом, в число лидеров вошли сервисы для навигации, поиска заправок, заказа такси и оплаты парковки, подытожили в RuStore.