Ноябрь 2024 года в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Задержка прихода зимы в этом году обусловлена глобальными изменениями климата. Об этом рассказал климатолог Юрий Переведенцев, пишет газета «Челнинские известия».

Согласно многолетним наблюдениям, устойчивый снежный покров на территории республики ложится в период с 19 по 22 ноября. Однако сейчас атлантический циклон принес в регион температуры, на 6–7 градусов превышающие климатическую норму.

Доктор географических наук пояснил, что 2026 год – самый теплый на Земле за всю историю метеонаблюдений, а это примерно последние 150 лет. При этом в России глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в целом на планете, и зимний период на территории страны становится всё короче, констатировал он..

«Сейчас у нас предзимье, температурный фон проходит через нулевую отметку. Среднесуточная температура сейчас должна быть -3,5 градуса, но днем у нас еще плюсовые значения. <...> Эта неделя еще будет теплой, ведь циклон занимает большую территории, но с осадками в виде дождя и снега», – отметил Переведенцев.

Кроме того, климатолог напомнил о развивающемся сейчас в Тихом океане явлении Эль-Ниньо, которое влияет на атмосферную циркуляцию и погодные условия в разных регионах планеты.

Эль-Ниньо – это природное явление, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку, из-за чего ослабевают или вовсе прекращаются пассаты, а также замедляется подъем глубинных вод океана к поверхности у берегов Перу. Противоположная, холодная фаза носит название Ла-Нинья.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может оказаться самым мощным с момента начала наблюдений. Температура воды в Тихом океане в этом году уже превысила норму более чем на 2 градуса. Глава службы прогнозирования климата ВМО Уилфран Муфума Окиа допустил, что 2027-й может побить рекорд 2024-го и стать самым теплым годом за всю историю метеорологических измерений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что предстоящая зима на большей части территории России выдастся аномально теплой и влажной из-за влияния Эль-Ниньо.