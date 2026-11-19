Искусственный человек ошибается из-за специфики данных, на которых обучается, но у него есть то, что стоит перенять людям в своей повседневной деятельности. Такие мнения высказали основатели IT-компании «Татнет» Андрей Дмитричев и Ильдар Манжиков в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

«ИИ обучается на датасетах, которые вы ему скармливаете. Это то же самое, что люди ссылаются на „Википедию“ как на истину. Она обучилась каким-то данным и на их основании делает вывод. Но не всегда эти данные на 100% корректны», – заметил Манжиков, обратив внимание также на однотипность решений нейросетей.

Дмитричев согласился с коллегой, напомнив также о конечности данных, применяемых при обучении. «Если вы спросите у ИИ, обученного на программировании, по истории, он будет галлюцинировать или просто придумает ответ», – привел пример специалист.

Несмотря на необходимость всегда проверять решения искусственного интеллекта, Андрей Дмитричев упомянул методику, которой, на его взгляд, стоит поучиться.

«Разделять большую задачу на мелкие. Сейчас есть задача, она разбивается на мелкие, и агенты начинают их решать. ИИ делает это быстро, мобильно, в отличие от людей», – пояснил он.