Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

Татарское книжное издательство представило свои издания на XIV Казахстанской международной книжной и полиграфической выставке «По Великому Шелковому пути», которая проходит в Алматы, в выставочном комплексе «Атакент», с 18 по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Книги Таткнигоиздата представлены вниманию публики на стенде №100, принадлежащем Правительству Москвы. Стенд не пустует, посетители ярмарки проявляют большой интерес к татарской литературе – они активно знакомятся с новинками и общаются с представителями компании.

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

В первый день ярмарки тут была организована презентация сборника «Кәгъбәнең нәни кошлары» казахского поэта Саята Камшыгера, выпущенной Татарским книжным издательством, с участием самого автора. Издание включает тексты на лирическую, философскую и религиозную тематику.

«Издание таких книг имеет огромное значение. Это не просто литература, а настоящий творческий мост, который укрепляет дружбу и взаимопонимание между нашими народами», – прокомментировал появление этого сборника генеральный директор Таткнигоиздата Рустем Галиуллин:

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

В рамках выставки проходят конференции, семинары и презентации с участием Ассоциации издателей, полиграфистов и книгораспространителей, а также ведущих специалистов отрасли и известных писателей и поэтов Казахстана и России.

Руководство Татарского книжного издательства поздравило с юбилейной датой президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева. В знак уважения к многолетнему плодотворному сотрудничеству ему вручили почетную награду «За вклад в развитие книгоиздания Республики Татарстан».