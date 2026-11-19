Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов признан виновным в коррупции, сообщает ТАСС. Его обвиняли в 12 эпизодах отмывания денег, а также в двух эпизодах получения взятки.

«Назначить Цаликову Руслану Хаджисмеловичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей и запретом занимать должности на государственной службе в течение 15 лет после отбытия наказания... зачесть в срок наказания срок содержания под домашним арестом, лишить государственных наград», – сказала судья.

Цаликова лишили ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Мужества, ордена Александра Невского и почетного звания заслуженного экономиста. Кроме того, осужденный больше не имеет ранга действительного государственного советника 1-го класса.

Также с Цаликова по иску Минобороны взыскали 6 млрд 581 млн 635 тыс. рублей, а также 50 млн рублей, эквивалент стоимости автомобиля Porsche Macan, а также мебельный гарнитур и мотоцикл в доход государства за взяточничество.