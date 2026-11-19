В Нижнекамске восстановили 80% окон, поврежденных во время атак БПЛА. Об этом на прямой линии сообщил мэр города Радмир Беляев.

«У нас более 1100 адресов и в ближайшее время мы окна обязательно установим. Уже в 80% жилого фонда мы окна установили, но объемы огромные», – отметил Беляев.

По его словам, в первую очередь восстановительные работы проводят в домах пожилых людей, семей с детьми и инвалидов.

«Прошу немножко терпения, я думаю до конца ноября мы все эти вопросы полностью закроем», – сказал мэр Нижнекамска.

Напомним, Нижнекамский район РТ уже несколько раз атаковали вражеские беспилотники. Последняя атака произошла 15 ноября. Повреждения зафиксированы на территории промышленных объектов, пострадали семь человек. Причастных к преступлению уже устанавливает СК России.

Также Нижнекамск был атакован 10 августа и 13 сентября. Во время первой атаки погибли 9 человек, а пострадали 78. Во время второй – погибли двое и пострадали 14.

