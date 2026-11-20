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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин не пришёл на пресс-конференцию после встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА, завершившейся поражением нижнекамцев со счетом 2:3.

Как объяснили в клубе, 60-летний специалист после игры обратился за медицинской помощью.

«Главный тренер команды Игорь Владимирович Гришин после игры обратился к нашим докторам, поэтому на пресс-конференцию пришел Максим Александрович Кривоножкин», — сообщил пресс-атташе «Нефтехимика» на пресс-конференции.