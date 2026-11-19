Основатели IT-компании «Татнет» Андрей Дмитричев и Ильдар Манжиков в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ оценили перспективы использования искусственного интеллекта в разных областях.

Дмитричев напомнил, что согласно некоторым исследованиям примерно 25% профессий уже могут заменяться нейросетями. «Составление текстов, написание программ, видеоредакторы – много чего уже меняется», – заметил он.

Манжиков уточнил, что речь идет о рутинной работе с данными и решении повторяющихся задач. Оба собеседника при этом вспомнили про программистов. «<...> программистам начального уровня тяжело придется. Их точно заменяет ИИ, даже средний уровень, но высокий уровень останется», – добавил Дмитричев, уточнив, что кто-то должен ставить ИИ задачи, проверять результат и поддерживать процесс.

«В плане программистов это скорее архитекторы, которые делают структуру. <...> Написание кода уже автоматизировано», – пояснил его коллега.

В целом оба IT-предпринимателя согласились, что использование искусственного интеллекта расширяет возможности. «Те люди, которые умеют им пользоваться, делают намного больше. Можно с помощью ИИ сделать что-то полезное очень быстро», – выразил уверенность Манжиков.

«Кто не использует ИИ, тот будет отставать. Надо по максимуму использовать, оптимизировать, автоматизировать и ускорять», – продемонстрировал солидарность с товарищем Дмитричев.