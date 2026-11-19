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В 2026 году российский рынок тяжелых грузовиков нащупал дно, произошла его стабилизация в нижней точке. Об этом заявил директор департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

«С одной стороны мы не видим такого безудержного падения по всем сегментам рынка, какое происходило в 2025 году. С другой стороны, в этом году рынок уже несколько раз пытался перейти к росту, но, к сожалению, эти попытки не смогли перерасти в стабильный тренд», – констатировал топ-менеджер КАМАЗа.

Впрочем, по словам представителя отрасли, тренды сентября-октября в сегменте магистральных тягачей внушают осторожный оптимизм. «Мы пока остаемся в тех же прогнозах, которые озвучивали летом: порядка 48 тыс. автомобилей при „коридоре доверия“ в плюс-минус 10 процентов», – добавил он.

Статистика за первые два месяца осени выглядит следующим образом. Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн в октябре 2026-го составил 4355 машин против 3897 в сентябре. При этом в апреле было реализовано 4194 грузовика, в мае – 3353, в июне – 3296.

«Осенний подъем по сравнению с весной – сезонный фактор: закупки традиционно усиливаются к концу года. Позитивный момент в том, что рынок стабилизировался на достигнутом уровне и перестал падать месяц к месяцу. <...> .За десять месяцев 2026 года рынок снизился на 16% к аналогичному периоду 2025 года и составил 37 тыс. единиц», – прокомментировал эти данные Мигаль.

Представитель КАМАЗа пояснил, что переход рынка к стабильному росту сдерживает в первую очередь ограниченная доступность лизинга. Дополнительное давление создает рост операционных затрат перевозчиков на топливо, оплату труда водителей и запчасти.

«Вместе с тем стабилизация объемов на текущем уровне может служить базой для постепенного выравнивания ситуации при условии сохранения спроса в ключевых сегментах», – предположил он.

На общем фоне положительную динамику демонстрирует сегмент магистральных тягачей, выросший по итогам десяти месяцев 2026-го на 5% в годовом выражении, но заметную роль здесь играет эффект низкой базы, уточнил Александр Мигаль. Другие сектора продемонстрировали снижение: технологические тягачи – на 11%, самосвалы, спецтехника и бортовые автомобили – на 24%.

«Обновление физически изношенного парка тягачей остается для перевозчиков необходимым условием сохранения контрактов и сроков доставки. Рост на фоне снижения общего рынка в целом отражает перераспределение структуры спроса в пользу сегмента с наилучшей окупаемостью», – подытожил эксперт.