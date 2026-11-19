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Республика Татарстан оказалась в числе регионов, представивших сильные заявки на участие в эксперименте по беспилотной логистике. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин на пленарной сессии форума «Транспорт России», передает РИА Новости.

«На Восточном экономическом форуме Минтранс объявил о запуске отбора для участия в таком эксперименте. Конкурсная комиссия с привлечением ведущих экспертов оценила заявки 18 регионов по 11 критериям… Итоговые результаты будут объявлены завтра», – проинформировал заместитель главы Правительства России.

Помимо Татарстана, сильные заявки, согласно оценке федерального Министерства транспорта, подготовили Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область, добавил он.

Никитин также назвал развитие низковысотной экономики в регионах России одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики, уточнил вице-премьер.

В августе стало известно, что Минтранс России вместе с экспертами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики. Тогда же Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России. В республике насчитывается около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем – это пятый результат по России.

Недавно, в начале ноября, в Татарстане была создана межведомственная рабочая группа по развитию низковысотной экономики. Возглавил ее вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

XX международный форум и выставка «Транспорт России» проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума «Транспорт России» запланировано свыше 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.