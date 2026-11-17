В Высокогорском районном доме культуры состоялась премьера документального фильма «Победа – в нашей крови», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Съемочная группа во главе с режиссером Алексеем Егорычевым работала в Москве, Казани и Высокогорском районе. В основу картины легли истории молодых людей, для которых честь, долг и любовь к Родине имеют особое значение.

Представить фильм приехал его продюсер и режиссер Алексей Егорычев. По его словам, авторы стремились рассказать не о форме и званиях, а о внутренних качествах героев – суворовцев, кадетов и юнармейцев.

«Мы снимали не о форме и званиях. Мы снимали о стержне. О том внутреннем свете, который горит в глазах суворовца, кадета, юнармейца», – отметил он.

В ближайшее время фильм планируют подготовить для широкого просмотра.