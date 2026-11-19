Проект строительства корпуса агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает само АО «Туполев», филиалом которого является КАЗ. Технический заказчик – Главинвестстрой РТ. Подготовили проектную документацию «Татинвестгражданпроект», казанское ООО «Центр экологического сопровождения» и брянское ООО «Атомное проектирование „Защита“».

Проверку проектной документации провело Главное управление государственной экспертизы. Заключение выдано сегодня, 19 ноября 2026 года.

В ноябре 2023-го на КАЗе стартовало строительство двух объектов по производству авиалайнеров Ту-214: центра механической обработки для производства длинномерных деталей и нового корпуса агрегатной и окончательной сборки. В июле 2026-го стало известно об одобрении планов по возведению этих корпусов госэкспертизой.

В случае корпуса агрегатной и окончательной сборки в качестве застройщика, технического заказчика и проектировщиков летом фигурировали те же самые компании, что и сегодня.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что КАЗ в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Спустя год он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности. Однако в ноябре на встрече с Президентом России Владимиром Путиным он сместил срок его достижения на 2029 год.

В начале лета этого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подтвердил, что теперь на КАЗе используется бесстапельная система строительства самолетов и что «огромные новые мощности» завода рассчитаны на выпуск 20 машин в год. По его оценке, сейчас процесс стыковки крыла самолета с фюзеляжем при сборке Ту-214 занимает чуть более двух недель, тогда как прежде на стапеле на него уходило до четырех месяцев.

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Владимир Путин в разговоре с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.