Фото: пресс-служба Сабинского района

В селе Мингер Сабинского района близится к завершению строительство автомобильного моста через реку Меша. Об этом сообщает пресс-служба Сабинского района.

Работы начались 28 августа 2025 года и проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Строительство моста является частью комплексного развития населенных пунктов Татарстана, предусматривающего обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также благоустройство территорий.