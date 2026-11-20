Покупать товары в акционные дни имеет смысл, если желание приобрести конкретную вещь является осознанным. Такое мнение высказала аналитик и экономист Татьяна Тимина, пишет газета «Челнинские известия».

Напротив, указала специалист, от спонтанных покупок из-за «красных» ценников лучше отказаться. Дело в том, что выгоду может принести приобретение товаров с понятным рыночным механизмом ценообразования. Речь идет о технике, электронике, бытовой химии, товарах для дома и сезонных категориях.

Однако и в этих случаях экономия носит точечный характер. Как правило, продавцы скидывают цену на конкретную модель или остаток партии, а не на всю линейку, пояснила эксперт.

По словам экономиста, наименее выгодны косметика «по акции», одежда сомнительного качества, подписки, дешевые гаджеты и всё, что не было запланировано заранее. «Даже скидка в 90% не делает покупку выгодной, если вещь не нужна, быстро ломается или ее нельзя вернуть», – отметила она.

Аналитик отдельно дала рекомендации по приобретению товара в период распродаж, позволяющие избегнуть манипуляций. «Перед оплатой стоит проверить цену за последние 30 –60 дней, сравнить предложения у разных продавцов и убедиться, что итоговая сумма действительно ниже привычной», – акцентировала Татьяна Тимина.