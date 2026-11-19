Оренбуржье договорилось с КАМАЗом о закупке техники на льготных условиях
Оренбургская область договорилась о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», соглашение позволяет субъекту Федерации и региональным организациям приобретать пассажирскую и коммунальную технику на льготных условиях при проведении конкурентных закупок. Об этом со ссылкой на руководителя области Евгения Солнцева пишет газета «Оренбуржье».
Договоренность предусматривает скидку на каждую новую машину. К тому же поставщикобеспечит бесплатное техническое обслуживание всей приобретенной техники.
«Наши перевозчики активно сотрудничают с компанией. Техника проверена дорогами Оренбургской области», – прокомментировал соглашение губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
Солнцев добавил также, что обновление общественного транспорта в регионе продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заявка на получение субсидии из федерального бюджета на 2027 год уже направлена в Минтранс России.
В следующем году Оренбургская область намерена приобрести около 50 новых автобусов и троллейбусов, которые должны пополнить автопарки Оренбурга, Орска и Бузулука.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ нарастил продажи магистральных тягачей более чем в полтора раза.