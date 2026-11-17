Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Первый модернизированный трамвай планируют выпустить на линию в Нижнекамске уже на следующей неделе. Сейчас на базе «Горэлектротранспорта» завершают сборку вагона, настройку оборудования и обкатку. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В ходе модернизации кузов производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш» установили на капитально восстановленные тележки. Всего при поддержке республики в Нижнекамске обновят 11 трамваев. На эти цели выделили 500 млн рублей.

В модернизированных вагонах предусмотрены удобные салоны, кондиционеры, современная система отопления и частично низкий пол, который обеспечит более комфортный доступ для маломобильных пассажиров.

«Очень рад, что мы подошли к этому этапу. Это результат большого труда специалистов „Горэлектротранспорта“. Ждем наш первый обновленный трамвай на маршруте и продолжаем работать над остальными», – отметил Беляев.