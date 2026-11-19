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В Ново-Савиновском суде сегодня огласили обвинение тринадцати мужчинам, которых обвиняют в мошенничестве и покушении на посредничество при передаче взятки.

По версии следствия, все началось с казанца Ибрагимова – в 2024 году он захотел получить водительские права, однако вместо сдачи экзамена решил дать взятку. Тогда он начал подыскивать для этих целей человека, который мог бы стать посредником при передаче взятки. Через своих знакомых он вышел на нынешнего подсудимого, Ягодкина. Он согласился помочь и обозначил сумму взятки в 60 тыс. рублей, после чего передал предложение следующему посреднику.

Каждый из участников цепочки завышал сумму взятки, чтобы оставить часть себе. В результате, когда информация дошла до Ибрагимова, сумма взятки выросла до 230 тыс. рублей.

Впоследствии Ибрагимов самостоятельно обратился в правоохранительные органы и рассказал об этой цепочке.