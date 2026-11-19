Фото: пресс-служба ЦУР РТ

Значение хороших новостей и отношение к ним аудитории обсудили участники прошедшего в Казани форума «Госкоммуникации». Об этом сообщает пресс-служба Центра управления регионом.

Мероприятие объединило 90 пресс-секретарей министерств, ведомств и муниципалитетов Татарстана. Оно было организовано совместно с Администрацией Раиса РТ Рустама Минниханова.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак выразил уверенность, что хорошие новости в нынешних условиях представляют собой «запрос самих людей, а не только государства». «После нескольких лет тяжелой повестки желание выдохнуть и переключиться естественно: человеку трудно постоянно находиться в состоянии тревоги», – констатировал он.

Фото: пресс-служба ЦУР РТ

Вместе с тем эксперт признал, что трафик зачастую генерируется именно через негативную повестку, чему способствует вирусная составляющая работы интернета. Негативных заголовков всегда будет больше, так как с их помощью легче добиться высокого трафика. «Позитив это другая, более сложная работа, потому что это не всегда про хайп», – подчеркнул он.

К тому же отдельные яркие истории не могут стать общей моделью. «Мы не рассчитываем, что каждая новость повлияет на информационный фон дня. Важнее, чтобы люди регулярно получали информацию о работе власти и видели ее на тех площадках, которыми действительно пользуются», – объяснил Табак.

Однако то, о чем ведомству хочется рассказать, и то, что аудитория хочет услышать, – нередко разные вещи. Например, протокольная повестка руководителя мало интересна гражданам. Интерес вызывают прежде всего решения и изменения, которые касаются повседневной жизни людей, добавил он.

«Поэтому востребован формат полезной новости: человек ищет ответы на собственные вопросы. Когда в основе сообщения – польза для конкретного жителя, через нее можно содержательно рассказать и о большой работе города или ведомства», – подытожил специалист.

Фото: пресс-служба ЦУР РТ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев согласился, что «самый понятный формат – полезная новость».

«Когда речь идет о позитивных новостях, важно не забывать, какой интерес они представляют для человека. Позитивные новости – это не шаблонная работа», – предупредил вместе с тем он.

В качестве примера медиаменеджер упомянул сообщения о градостроительных решениях, которые «очень хорошо читаются и дают трафик», так как строительство дороги, внешний вид нового здания и паны реконструкции района «затрагивают жизнь каждого человека».

«На хороших новостях можно набирать аудиторию, и это действительно работает, когда они вызывают эмоции, помогают жить и решать вопросы людей. Позитивная информация есть у любого ведомства, министерства или муниципалитета. Ее нужно найти, спроектировать, подготовить», – подытожил руководитель РА «Татмедиа».