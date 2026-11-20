Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с собравшимися в Берлине лидерами стран «коалиции желающих» призвал глав государств Европы к прямому общению с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом на состоявшейся в столице Германии пресс-конференции рассказал Президент Финляндии Александр Стубб, пишет газета «Коммерсантъ».

«Президент Трамп позвонил из самолета Air Force One и дал очень подробный рассказ о переговорах с Президентом Путиным и Председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Одно из посланий, которое Президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным», – сообщил глава Финляндии.

Как стало известно ранее, Президент США передал собравшимся в Берлине руководителям более 30 государств слова своего российского коллеги о желании завершить вооруженное противостояние.

Сам Стубб и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели 27 октября телефонные переговоры с российским лидером, обсудив в том числе вооруженное противостояние на Украине.

Спецпосланник Президента США и его зять Джаред Кушнер после встречи с лидерами участников «коалиции желающих» заявил о сближении позиций Вашингтона и европейцев по вопросу завершения украинского конфликта. Он также пообещал донести единую позицию стран Европы до российской стороны.

До этого Владимир Путин сообщил, что по дипломатическим каналам предложил представителям Европы встретиться в Москве для прояснения их позиции по урегулированию конфликта на Украине. Агентство Bloomberg узнало, что это предложение рассматривают Франция, Германия и Великобритания.