Невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что первые дни отказа от сигарет самые тяжелые потому что тяга к табаку держится на биохимической схеме, связанной с центром удовольствия в мозге.

«Стоит сделать затяжку – и уже через 7–10 секунд никотин проникает через гематоэнцефалический барьер, связывается с ацетилхолиновыми рецепторами и запускает лавинообразный выброс дофамина», – пояснила она.

В дальнейшем мозг запоминает дорогу к комфорту и начинает настойчиво требовать добавки. Когда никотин поступает регулярно, нейроны ЦНС не просто привыкают к допингу – они создают новые рецепторы, которым все время нужна новая доза. В итоге организму уже мало собственного дофамина, ему нужна подпитка со стороны.

«После прекращения курения мозгу требуется время на обратную перестройку. Наиболее интенсивные проявления отмены никотина разворачиваются в первые двое-трое суток, когда остатки никотина и его метаболитов окончательно покидают организм», – рассказала невролог.

Именно поэтому в этот период раздражительность и тревожность достигают пика, добавила она.

Полное восстановление биохимического баланса и эмоционального фона может растянуться на несколько месяцев, подытожила Демьяновская.