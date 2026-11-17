На сайте образовательного проекта «Физико-химический прорыв» открылся виртуальный музей, посвященный выдающимся ученым Татарстана. Экспозиция знакомит с исследователями, внесшими вклад в развитие физики, химии, математики и информатики.

В разделе «Музей» размещены материалы о жизни, профессиональной деятельности и научных достижениях ученых. Виртуальная экспозиция включает 35 информационных плакатов, тематические статьи и аудиозаписи.

На плакатах представлены биографии исследователей, фотографии, основные даты их жизни и деятельности. QR-коды позволяют перейти к видеоматериалам, дополнительным публикациям, библиографическим сведениям и научным трудам. Статьи и аудиозаписи помогают подробнее познакомиться с историей развития научных школ региона.

Среди героев музея – химики Александр Бутлеров и Александр Арбузов, физики Евгений Завойский и Семен Альтшулер, математики Николай Лобачевский и Михаил Нужин, а также специалисты в области информатики Раис Бухараев и Башир Рамеев.

Материалы виртуального музея предназначены для школьников, педагогов и всех, кто интересуется историей науки. Их можно использовать для самостоятельного изучения и подготовки к занятиям.

Проект «Физико-химический прорыв» направлен на развитие естественно-научного образования в Татарстане, повышение интереса школьников к физике и химии, поддержку педагогов и учащихся. Он реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства образования и науки республики.

Познакомиться с экспозицией можно на официальном сайте проекта «Физико-химический прорыв».