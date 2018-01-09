Выбраны произведения для «Татарского диктанта-2019»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Руководитель Комитета по работе с молодежными общественными организациями исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова на конференции в ИА «Татар-информ» назвала произведения, отрывки из которых будут использованы на акции «Татарский диктант-2019».

«В этом году мы выбрали Фаузию Байрамову, повесть „Болын“. Она известный писатель, общественный деятель. Это произведение выбрано для Татарстана. А для регионов России и зарубежных стран мы предлагаем более легкий текст — произведение Газиза Мухаметшина „Саумысез, аккошлар“», — рассказала Ленария Муслюмова.

Основной площадкой акции станет Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Образовательная акция «Татарский диктант-2019» пройдет 19 октября по всему миру.

«Татарский диктант» проводится с 2016 года. В 2018 году в акции приняли участие более 15 тысяч человек из 28 стран, более 40 регионов России, всех районов Татарстана и Казани.

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