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В России планируют ввести регистрацию владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги». Соответствующие полномочия Правительство закрепило за МВД, сообщил старший инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ведомства Виктор Стельмах. Об этом пишут «Ведомости».

Механизм заработает после принятия поправок Минтранса к правилам дорожного движения, которые регулируют использование средств индивидуальной мобильности. После этого МВД в течение шести месяцев подготовит необходимые нормативные акты и внесет их в Правительство.