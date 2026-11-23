Российским и китайским университетам необходимо активнее сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, создавая совместные лаборатории, образовательные программы и высокотехнологичные продукты. Об этом заявили участники форума, посвященного 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая, который проходит в Казани, передает пресс-служба форума.

Профессор Харбинского политехнического университета Ван Ябинь отметил, что развитие искусственного интеллекта идет быстрыми темпами. Сейчас особое внимание уделяется созданию ИИ-агентов и воплощенного искусственного интеллекта, который способен самостоятельно рассуждать, принимать решения, использовать различные инструменты и взаимодействовать с физическим миром.

«Мы убеждены, что искусственный интеллект должен служить на благо всего человечества. Мы продолжим наращивать инвестиции в фундаментальные исследования и подготовку, а также активно участвовать в российско-китайском диалоге по искусственному интеллекту. Мы выступаем за открытое международное сотрудничество. В этом контексте сотрудничество между российскими и китайскими вузами имеет реальную ценность и огромный потенциал», – рассказал Ван Ябинь.

Он также предложил университетам двух стран создавать совместные научные команды и лаборатории, расширять студенческие обмены, запускать общие образовательные программы и организовывать стажировки для молодых ученых.

О необходимости перехода к совместной разработке технологий и продуктов заявил директор Института искусственного интеллекта Московского физико-технического института Азамат Жилоков. По его словам, вузам важно выходить за рамки научного и образовательного взаимодействия и развивать научно-технологическое и инновационное сотрудничество.

«Это сложное дело, но такие форумы, как сегодняшний, и следующее за ним тесное взаимодействие, приближают нас к этой цели», – сказал он.

В Татарстане одним из примеров сотрудничества с китайскими университетами является Университет Иннополис. Среди его партнеров – Пекинский технологический институт, Шэньчжэньский институт передовых технологий и Уханьский технологический университет.

«Мы работаем с разными модальностями данных, большими языковыми моделями, занимаемся превентивной аналитикой», – рассказал заместитель директора Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Иван Никанов.

Сессию по искусственному интеллекту в рамках форума назвали самой продолжительной и представительной по числу докладчиков. Об этом сообщил первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. По его словам, в обсуждении участвовали представители российских, в том числе татарстанских, и китайских вузов.

«Естественный интеллект справляется с искусственным пока еще достаточно долго. Я желаю всем работать так же эффективно, как работает искусственный интеллект», – заявил он.