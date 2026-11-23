Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В Министерстве спорта Татарстана обсудили итоги общественного проекта Приволжского федерального округа по проведению турнира по баскетболу 3х3. Соревнования проводятся по инициативе полномочного представителя Президента РФ Владимира Путина в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, сотрудники профильных отделов министерства и заведующая сектором здоровьесберегающих технологий и организации летнего отдыха Минобрнауки РТ Юлия Семенова, а также главный судья соревнований по баскетболу, судья всероссийской категории Денис Спасов. Собравшиеся подвели итоги прошедшего сезона и рассмотрели организацию и проведение состязаний в будущем, 2027 году.

«Баскетбол 3х3 – зрелищный и быстрый вид спорта, и нам есть что показать. В прошлом году юниорки кукморской школы №4 выиграли в финале соревнований, доказав, что в республике растут сильные команды. Наша задача – сделать так, чтобы отборочные этапы проходили в как можно большем количестве учебных заведений республики»,– подчеркнул Ильдар Садриев.

Турнир включает отборочный и финальный этапы. Состязаться в нем могут команды школьников, студентов ссузов и вузов Татарстана. Финалы нового сезона для всех состоятся в Перми в мае 2027 года.

Кроме того, в следующем году запланирована реализация нового проекта, Спартакиады вузов Приволжского федерального округа, в деревне Большой Суходол Нижегородской области. Предварительные сроки проведения окружного финала – с 26 по 30 апреля.