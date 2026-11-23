Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В Татарстане число участников федерального проекта «Производительность труда», входящего в структуру нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», должно вырасти с нынешних более 400 организаций до 562. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В группу лидеров по вовлечению предприятий вошли Казань и Набережные Челны, а также Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский и Елабужский районы, отметили в ведомстве.

В Министерстве промышленности и торговли также привели несколько примеров. Так, на предприятии «Игенче» завершился пилотный проект «в потоке производства молока на животноводческом комплексе». В результате выработка увеличилась на 10%.

В агрофирме «Кырлай» прошли два модуля обучения рабочей группы инструментам бережливого производства, включавшие восемь тренингов: картирование, 5С, производственный анализ, стандартизированную работу и прочее.

В свою очередь производственная компания энергетического оборудования «ПК ЭНМИ» завершила реализацию федерального проекта «Производительность труда». Пилотным стал поток производства телекоммуникационных шкафов. Внедренные улучшения позволили увеличить выработку на одного работника на 10%.

В ведомстве напомнили, что стать участником федерального проекта может предприятие несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, туризм и ЖКХ. Годовая выручка компании должна достигать 400 млн рублей без учета НДС (для представителей туристической отрасли – 180 млн). Заявку на участие в проекте можно подать на платформе производительность.рф.

Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.