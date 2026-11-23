Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Маратом Айзатуллиным. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ в официальном канале в МАКС.

Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», прохождение осенне-зимнего периода и состояние рынка жилищного строительства в регионе. Отдельное внимание уделили итогам Строительной недели БРИКС, которая прошла в Казани 10–14 ноября. В рамках форума было подписано более 100 соглашений, в том числе о реализации крупных инвестиционных проектов.

В центре внимания – прохождение осенне-зимнего периода. К началу сезона в Татарстане были готовы 7463 объекта социальной сферы и оформлены паспорта готовности 18 244 домов жилого фонда. Для реагирования на нештатные ситуации Минстрой РТ сформировал аварийно-технический запас и бригады, закуплены мобильные котельные на дизельном топливе.

Объем жилищного строительства в республике сохраняется на высоком уровне. По состоянию на 1 октября 2026 года он составил 3,07 млн кв. м, что на 3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

С 1 января 2027 года в Татарстане вступает в силу закон, отменяющий льготу по налогу на имущество организаций для жилых помещений. Налог на непроданные квартиры на балансе застройщиков составит 1% от кадастровой стоимости.