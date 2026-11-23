Российско-китайский университет перспективных технологий (CRUTech) выпустит первых специалистов через три – четыре года. Об этом сегодня на Форуме технических университетов России и Китая в Казани сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Те направления работы, которые мы сегодня определили для вузов, лягут в основу подготовки кадров для обеих стран, в основном это инженерные специальности. В 2027 году новый вуз будет работать по четырем направлениям – математике, информационным технологиям, биологии и медицине. Будем еще дальше прорабатывать», – рассказала она.

По словам Минуллиной, сейчас выстраивается структура нового вуза, чтобы эффект от его работы ощутили не только субъекты РФ или провинция Шаньдун. «Чтобы и Россия, и Китай вместе являлись его функциональными заказчиками для торгово-экономического сотрудничества, совместных новых передовых технологий и научных разработок», – добавила она.

Торжественное открытие Российско-китайского университета перспективных технологий (CRUTech) состоялось сегодня в рамках Форума технических университетов России и Китая, который проходит в Казани. Проект объединил 11 ключевых вузов Татарстана и 14 организаций высшего образования провинции Шаньдун. В полную силу он заработает со следующего года.

«Это, конечно, сложная субстанция. Во-первых, потому что разные языки, это группы языков. И чтобы создавать совместные научные исследования, необходимо будет использовать в том числе технологии машинного грамотного перевода на базе искусственного интеллекта. Это также подключение школ. Все начинается со средних и старших классов, где инженерная наука должна превалировать, чтобы подготовить выпускников, способных учиться в этом университете», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития.

По ее словам, еще одно важное направление – бизнес и предпринимательство. «Наши крупнейшие градообразующие предприятия разных отраслей тоже должны делать заказ на технологии будущего и на те инвестиционные проекты, которые они реализуют не сегодня, а послезавтра, чтобы суметь сформировать правильную кадровую подложку для своих будущих коммерческих успехов», – заключила Минуллина.

Российско-китайский университет перспективных технологий (КРуТех) – совместный проект Татарстана и провинции Шаньдун. Опорными вузами здесь стали Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет.

Предполагается, что российские и китайские университеты будут совместно разрабатывать учебные программы и проводить исследования. Проект также предусматривает совместные институты и исследовательские центры, двойное научное руководство, цифровую образовательную платформу и механизмы защиты интеллектуальной собственности. В перспективе сотрудничество охватит инженерные специальности, информационные технологии, энергетику, агрономию и медицину.