Исключение отдельных фрагментов из школьных учебников не всегда можно однозначно оценивать как цензуру, поскольку при их составлении учитываются педагогические и идеологические задачи. Такое мнение высказала профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Заслуженный деятель науки РТ Ирина Ерофеева в интервью «Татарстану 24».

Так она прокомментировала ситуацию с сокращением стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике по литературному чтению для третьего класса. Из произведения исключили четверостишие со строками «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей».

«Мне кажется, в детстве мы даже не думали, что речь идет об алкоголе. В чашке могло быть и горячее молоко, например», – отметила Ерофеева.

Она напомнила, что подобные изменения встречались и раньше. В частности, в царской России в «Сказке о попе и работнике его Балде» Пушкина попа заменяли купцом. Кроме того, в середине прошлого века школьники не изучали произведения Федора Достоевского.

«Поэтому мне очень сложно однозначно ответить на этот вопрос», – добавила профессор.