Фото: minsport.tatarstan.ru

Первый этап чемпионата России по волейболу на снегу прошел с 19 по 21 ноября в Новом Уренгое.

Команда «Динамо-Татарстан» начала сезон сразу с двумя медалями: мужская сборная завоевала серебро, женская — бронзу.

Мужская команда в составе Виктора Маркова, Глеба Дешина, Ярослава Остраховского и Александра Мартыненко под руководством старшего тренера Никиты Белякова дошла до финала, где уступила команде «Динамо-ЛО».

Женская команда, которой руководит главный тренер Илья Волков, в матче за третье место обыграла «Проснег».

В её составе выступали Мария Павлова, Виктория Дементьева, Ульяна Мурзина и Рената Кашкина.

Следующий этап соревнований пройдет с 18 по 20 декабря в Казани на стадионе ЦПВС «Динамо» по адресу: улица Сибгата Хакима, 62А.