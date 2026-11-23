На сайте информационного агентства «Татар-информ» продолжается народное голосование в конкурсе видеороликов народной песни и танца «Хоровод культур», приуроченного ко Дню народного единства.

На данный момент в голосовании уже приняли участие более 7 755 человек. Из 65 заявок, поступивших через «ВКонтакте» со всей республики, экспертное жюри агентства отобрало 10 финалистов, и теперь судьба призовых мест в двух номинациях зависит от читателей. Голосование продлится до 30 ноября.

Напомним, приём заявок на конкурс «Хоровод культур» завершился 16 ноября. Всего через социальную сеть «ВКонтакте» поступило 65 видеороликов из разных районов Татарстана. Свои работы прислали как опытные народные хоры и фольклорные ансамбли с многолетней историей, так и молодые дуэты, воспитанники воскресных школ и самодеятельные танцевальные коллективы.

Победители определяются в двух номинациях:

«Лучший видеоролик с народным танцем» - по итогам открытого голосования в соцсетях;

«Лучший видеоролик с народной песней» - по итогам открытого голосования в соцсетях.

Третья номинация - «Симпатия редакции» - остаётся за экспертным жюри «Татар-информа» и не зависит от народного голосования.

Организаторы напоминают: при обнаружении накрутки голосов работа снимается с участия. Официальное награждение победителей пройдёт в начале декабря, а лауреаты смогут выступить на торжественной церемонии.

Если вы ещё не отдали свой голос - самое время это сделать. Поддержите свой район, свой народ и свою культуру на конкурсе «Хоровод культур»!

Конкурс проводится при поддержке Дома Дружбы народов Республики Татарстан.