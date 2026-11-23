Казанский ГМУ и Шаньдунский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил ректор университета Айрат Фаррахов.

«Подписали договор о сотрудничестве с Шаньдунским университетом. Этот шаг стал логичным продолжением укрепления связей между Республикой Татарстан и провинцией Шаньдун, а также сегодняшним открытием Российско-Китайского университета перспективных технологий (консорциума CRUTech)», – написал он в соцсетях.

Основы соглашения были заложены во время визита в Китай с делегацией Раиса РТ Рустама Минниханова в конце сентября. Тогда Айрат Фаррахов провел переговоры с ректором Шаньдунского университета Ли Шуцаем и ознакомился с передовой исследовательской базой в Институте фундаментальной медицины университета.

«Сегодняшнее подписание договора и запуск консорциума CRUTech – важный вклад в реализацию инициативы Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, давших старт перекрестным Годам образования наших стран», – отмечает Фаррахов.