Труженик тыла Ахат Хабибуллин из Лениногорского района Татарстана 21 ноября отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ахат Сарвартдинович родился в селе Лашманка Черемшанского района. Во время Великой Отечественной войны учился в школе. Трудовая деятельность началась в тяжелые годы войны, когда подростком он работал на благо фронта и страны. В мирное время трудился на инкубаторной станции», – рассказали в пресс-службе.

Фото: © Из личного архива

В 1955 году Ахат Сарвартдинович женился на Фании Хакимовне, с которой учился в одном классе. В браке родилось пятеро детей. В 1967 году семья Хабибуллиных переехала в Лениногорск в связи с переводом Ахата Хабибуллина на строящуюся птицефабрику. Там он работал главным инженером. Позднее руководил совхозом «Октябрьский».

За доблестный труд житель Татарстана удостоен звания ветерана труда, награжден юбилейными медалями в честь Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В настоящий момент Ахат Сарвартдинович окружен заботой детей, внуков и правнуков, которые регулярно его навещают.