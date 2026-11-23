Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования шести российским вузам, в том числе Казанскому (Приволжскому) федеральному университету (КФУ). Об этом ведомство сообщило в своем канале в «Максе».

В список также вошли Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, Дальневосточный федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский авиационный институт и Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

В октябре этого года Рособрнадзор уже объявлял предостережения четырем российским вузам, в том числе Казанскому институту предпринимательства и права. Тогда замечания к казанскому вузу касались разработки образовательных программ и организации воспитательной работы со студентами.