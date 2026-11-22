Книги Татарского книжного издательства получили награды на выставке в Алматы
Книги Татарского книжного издательства получили награды на XIV Казахстанской международной книжной и полиграфической выставке «По Великому Шелковому пути» в Алматы.
В номинации «Лучший фотоальбом» победило издание «Габдулла Тукай», посвященное жизни и творчеству татарского поэта. Почетный диплом получила книга Кадрии Фаткулловой «Татарча сөйләшик». Она вышла на татарском, русском и английском языках и предназначена для изучения татарского языка и знакомства с культурным наследием.
Оба издания выпустили при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского и родных языков народов республики.
Награды представителям издательства вручили директор Книжной палаты Казахстана Асхат Байузаков и президент Ассоциации издателей и книгораспространителей страны Адиль Койтанов.