Труженица тыла Клавдия Бутакова 21 ноября отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Клавдия Александровна родилась в Вологодской области. Окончила начальную школу. В годы Великой Отечественной войны училась в школе, трудилась в тылу. Потом работала на железной дороге. Завершила трудовую деятельность в должности страхового агента компании «Росгосстрах»», – рассказали в пресс-службе.

Супруг Клавдии Александровны умер в 1998 году. У труженицы тыла есть сын. В настоящее время ее навещают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения в Казани.