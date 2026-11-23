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Работникам отдельных муниципальных учреждений Казани могут установить ежегодную материальную помощь в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Соответствующее постановление исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту документа, право на выплату получат сотрудники, у которых есть дети младше 18 лет. Возраст будет учитываться по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Для получения материальной помощи необходимо до 10 декабря подать заявление работодателю и приложить копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка. Деньги планируют выплачивать один раз в год – в декабре.

Изменения коснутся работников отдельных подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Казани.