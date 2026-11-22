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«Тед Лассо меняет окружающих, одновременно меняясь сам. А герой Лапенко приходит менять окружающих, словно сам уже ни в каких переменах не нуждается, как сейчас говорят – "проработанный"». Лея Асланова

Я совершенно не собиралась смотреть «Седьмого игрока». Более того, включила его с огромным скепсисом и только потому, что смотреть было нечего. Дело в том, что я уже смотрела. И считаю его одним из лучших сериалов. С экрана будто сочится добро. Настоящее, человеческое. После него хочется быть немного добрее к окружающим. Поэтому, узнав, что у нас сняли своего «Теда Лассо», только про хоккей, я заранее приготовилась разочароваться.

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Одна история и два способа провалить команду

Начнем с сюжета. В американском сериале тренера по американскому футболу Теда Лассо приглашают возглавить английский футбольный клуб «Ричмонд». Он летит через океан, практически ничего не зная о футболе, который американцы называют soccer.

Вместе с ним отправляется верный помощник – угрюмый, немногословный тренер Бирд. Они едва ли не в самолете разбираются в правилах новой для себя игры.

Но самое интересное – зачем вообще понадобился такой тренер. Владелица клуба Ребекка хочет, чтобы команда провалилась. Причина сугубо личная: клуб раньше принадлежал ее бывшему мужу, и таким образом она собирается ему отомстить.

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В «Седьмом игроке» завязка подозрительно похожая. Только вместо американского футбола – фигурное катание, вместо английского футбольного клуба – российский хоккейный «Строитель».

Артем Альшевский, которого играет Антон Лапенко, тренирует фигуристов в Самаре, а затем неожиданно становится директором хоккейного клуба. Причем его отец, владелец «Строителя», вовсе не рассчитывает на спортивные успехи сына. Клуб погряз в долгах, а на месте ледового дворца планируют построить жилой комплекс.

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Один учится жить, другой уже все про себя понял

Тед Лассо постоянно улыбается, шутит, поддерживает окружающих, старается найти подход к каждому. Причем его доброта постепенно меняет всех вокруг – игроков, руководство клуба, болельщиков.

Но за этим бесконечным позитивом скрывается глубоко несчастный человек.

У Теда рушится семья. Проблемы с женой начались еще до его переезда в Англию, а теперь он живет на другом континенте, вдали от сына. Постепенно мы узнаем и о более глубоких травмах, связанных с его прошлым. Этот невероятно добрый, жизнерадостный человек сам нуждается в помощи. Он уязвим, страдает от тревоги, переживает панические атаки.

Тед не просто оказывается в незнакомой спортивной среде. Он начинает заново познавать себя. Ошибается, сомневается, учится принимать помощь. И вместе с ним этот путь проходит зритель.

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А Лапенко словно уже все про себя понял. Знает, как разговаривать с людьми, как изменить команду, как примирить родственников и что сказать человеку, которого не любил отец. Он меняет форму хоккеистов, ищет к ним подход, разрешает конфликты и даже придумывает новый символ клуба – бобра. Ну а кто еще может быть талисманом «Строителя»? И, кажется, знает ответ на любой вопрос.

Причем он не просто знает, как поступить. Он постоянно выдает какие-то прописные истины. То рассуждает о том, что история создается прямо сейчас, то напоминает, что выбор нужно делать ради себя, а не чужого одобрения. А когда в команду приглашают любителя, вспоминает известную фразу о том, что ковчег построил любитель, а «Титаник» – профессионалы.

У российского героя тоже есть личная драма. Девушка остается в другом городе, уходит к хоккеисту и просит оставить ее в покое. Но эта линия проходит настолько вскользь, что почти не влияет на восприятие персонажа.

То есть Тед Лассо меняет окружающих, одновременно меняясь сам. А герой Лапенко приходит менять окружающих, словно сам уже ни в каких переменах не нуждается, как сейчас говорят – «проработанный».

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Лапенко, который везде Лапенко, и призрак бабушки

Кстати, заметила, что, пересказывая, все время называла главного героя не Артемом Альшевским, а именно Лапенко. Потому что он такой Лапенко. Он везде Лапенко.

Внешне его персонаж очень похож на Теда Лассо. Те же усы, похожий образ добродушного человека, который оказывается в совершенно чужой спортивной среде.

В российском сериале главного героя сопровождает умершая бабушка, которую играет Светлана Немоляева. Она периодически дает ему советы. Сначала это показалось совершенно ненужным сценарным костылем. Но, возможно, бабушка нужна, чтобы убрать ощущение абсолютной уверенности главного героя. Показать, что ему самому тоже необходимы поддержка и совет.

В «Теде Лассо» эту потребность раскрывают через реальные отношения, внутренние противоречия, разговоры с близкими и психологом. А здесь для этого понадобился призрак бабушки.

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Камео Овечкина и другие пасхалки для любителей хоккея

Есть и другие очень схожие персонажи. Например, капитан «Строителя» Манин (Кирилл Чернышенко) – брутальный, суровый, с характером. Здесь напрашивается сравнение с Роем Кентом из американского сериала.

А еще в российском сериале заметно больше собственно спорта. Хоккея, матчей, борьбы, движения. Он зрелищнее в спортивном отношении, тогда как «Тед Лассо» гораздо больше держится на психологии, отношениях и диалогах.

Понравился саундтрек «Седьмого игрока». И новые композиции, например «История плавит лед» Жени Трофимова и группы «Комната культуры» или «Ты выбираешь чудеса» Beautiful Boys, и старые песни, в том числе Шнура, звучат к месту. Музыка создает настроение и добавляет динамики.

Не обошлось и без приятных сюрпризов для любителей хоккея. В сериале появляется Александр Овечкин, а в диалогах звучат имена Александра Радулова и Николая Хабибулина, в разные годы выступавших за казанский «Ак Барс». Есть и менее очевидные отсылки: фамилия капитана «Строителя» Манина напоминает о капитане «Салавата Юлаева» Григории Панине, а одна из сцен с вратарем отсылает к реальному эпизоду из карьеры Андрея Гаврилова (бывший вратарь «Салавата Юлаева»), когда тот решил попить воды прямо во время игры.

Откровенный минус сериала – назойливая визуальная реклама.

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А может, главный герой вообще не Лапенко?

Ближе к концу сезона поймала себя на мысли – а что, если главный герой «Седьмого игрока» вовсе не Артем Альшевский?

Может быть, это его отец, владелец клуба Михаил Альшевский, которого играет Николай Фоменко? Фоменко, кстати, делает это отлично. Его персонаж гораздо более противоречивый и более интересный.

Постепенно вокруг него разворачивается семейная история. У него двое сыновей и взрослая дочь, отношения с которыми далеко не идеальны. Один из них – тот самый фигурист, неожиданно оказавшийся директором хоккейного клуба. Затем в его жизни появляется еще одна дочь.

И получается, что пока один герой собирает хоккейную команду, другой пытается собрать собственную семью.

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«Никогда ему не дотянуться до «Теда Лассо». А надо ли?

Отзывов о «Седьмом игроке» много – как положительных, так и резко отрицательных. Те, кто ставит «одну звезду», – это как раз те, кто смотрел «Теда Лассо».

И главный аргумент примерно один: российскому сериалу никогда не дотянуться до американского. А может, и не надо?

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Я и сама считаю, что «Тед Лассо» на порядок выше. Он тоньше, глубже, лучше проработан. Там сложнее характеры, естественнее диалоги, интереснее психологические переходы.

Да, авторы российского сериала явно воспользовались удачной сюжетной конструкцией. Да, некоторые персонажи и ситуации слишком напоминают американских. Но ведь в результате получился хороший, добротный, добрый российский сериал.

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И свою аудиторию он явно нашел. «Седьмой игрок» возглавляет рейтинг популярности одного из онлайн-кинотеатров. Несмотря на критиков и зрителей, которые ставят ему единицы за сходство с «Тедом Лассо».

Кому я бы посоветовала его посмотреть? Прежде всего тем, кто не видел американский сериал. У них не будет постоянного соблазна искать совпадения и сравнивать каждую сцену.

А тем, кто смотрел и любит «Теда Лассо», я бы предложила хотя бы попробовать воспринимать «Седьмого игрока» как самостоятельную историю.

И самое главное – при всех недостатках «Седьмой игрок» тоже несет добро. Может быть, не так тонко, не так глубоко и не так убедительно, как «Тед Лассо». Иногда даже слишком прямолинейно.

Но он про то, что людям нужно помогать друг другу. Что команду можно собрать даже из тех, кто давно перестал верить в себя. Что семью можно попытаться вернуть. Что доброе отношение к людям способно что-то изменить.

Лея Асланова — журналист, романтик с критическим мышлением. Обожает турецкие и российские сериалы, красивый парфюм и Стамбул.