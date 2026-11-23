Более тысячи мигрантов-нелегалов фиктивно зарегистрировались в Казани при помощи гражданки одной из среднеазиатских республик и ее мужа.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, семейная пара договорилась с владельцами четырех квартир в столице РТ о фиктивной регистрации других иностранцев. За каждого поставленного на учет мигранта хозяева получали по тысяче рублей. Вскоре о схеме стало известно полиции, всех владельцев квартир и семью организаторов задержали.

Возбуждены уголовные дела. Задержанных поместили под стражу. Расследование дела продолжается.